Η Αναντολού Έφες «διέλυσε την Βίρτους Μπολόνια (91-60) στην Πόλη παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ, και πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της διοργάνωση.

Η Έφες (9-19) υποδέχτηκε την Βίρτους (12-16) στην Πόλη και πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στην Euroleague με 91-60. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και μετά έκανε «πάρτι, και παίρνοντας ενέργει από την άμυνα έκανε τα πάντα να μοιάζουν εύκολα στην επίθεση. Με μπροστάρη τον Σουάιντερ που τα έβαζε από το «σπίτι» του και την αθλητικότητα του Λι, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +8. Στο δεύτερο μέρος, έπαιξε εξίσου καλή -αν όχι καλύτερη- άμυνα και ξέφυγε ακόμη και στο +20, κλειδώνοντας την νίκη από την τρίτη περίοδο.

Για την τουρκική ομάδα ξεχώρισαν οι Kόουλ Σουάιντερ (22π. 6/7 τρ.) και Σέιμπεν Λι (18π.), ενώ για την Βίρτους οι Άλεν Σμάιλαγκιτς (12π. 5ρ.) και Ματ Μόργκαν (12π.).

Την επόμενη αγωνιστική η Έφες θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (25/02, 21:30). Αντίθετα η Βίρτους θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα (25/02, 21:30).

Κόουλ Σουάιντερ και άμυνα από «ατσάλι» έδωσαν το προβάδισμα στην Έφες

To παιχνίδι ξεκίνησε με την Έφες να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι (2-0) και στην συνέχεια την Βίρτους να απαντά με επιμέρους 10-3, παίρνοντας το προβάδισμα με 10-5, έχοντας 2/3 τρίποντα. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Ντοζίερ (12-12), στα μέσα της περιόδου (5'). Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο πέρασε μπροστά μετά το αρχικό 2-0, μετά από καλάθι και φάουλ του Οσμάνι (16-15), όμως οι Ιταλοί πήραν εκ νέου το προβάδισμα με καλάθι του Μόργκαν. Η Έφες ξέφυγε με +5 (22-17), με τρίποντα των Λι και Σουάιντερ.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Μόργκαν πέτυχε ένα φοβερό τρίποντο παίρνοντας και το φάουλ, βάζοντας ξανά σε θέση οδηγού την ομάδα του (22-23). Οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, με την Έφες να έχει τον Λι σε εξαιρετικό βράδυ (7π. σε 5΄), βρήκε νέο προσπέρασμα (28-25). Οι γηπεδούχοι είχαν πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού και με όμορφο καλάθι του Ντόζιερ πήραν εκ νέου διαφορά +5 πόντων (33-28) στο 16΄. Η τουρκική ομάδα ανέβασε «στροφές» στην άμυνα και με τον Σουάιντερ (4/5 τρ.) σε καλή μέρα, ξέφυγε στους 7 (39-32). Ο Λι με καλάθι στο τέλος του ημιχρόνου, έστειλε την ομάδα του προηγούμενη στα αποδυτήρια με 43-35.

Τρομακτική άμυνα και καταιγίδα τριπόντων έδωσαν την νίκη στην Έφες

Η Βίρτους μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με ένα 5-3 επιμέρους, ρίχνοντας την διαφορά στους 6 (46-40). Οι ομάδες δεν έβρισκαν εύκολα καλάθια και μετά από 5 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο, το σκορ ήταν 48-40 υπέρ της Έφες, έχοντας σκοράρει από 5 πόντους η κάθε ομάδα. Το ρόδι «έσπασε» με δύο εύστοχες βολές ο Πουαριέ, που ανέβασε για πρώτη φορά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (50-40). Οι γηπεδούχοι παίζοντας καταπληκτική άμυνα, κρατώντας την Βίρτους χωρίς καλάθι για περίπου 5 λεπτά, ξέφυγε στο +13 (53-40) με τον Οσμάνι, παίρνοντας προβάδισμα νίκης, κάνοντας παράλληλα 7-0 σερί. Ο Λόιντ μάλιστα ανέβασε κι άλλο την τιμή του σκορ, στο +18 (60-42), δύο λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου.

Στην τέταρτη περίοδο η Έφες με καλάθι του Χαζέρ πήρε για πρώτη φορά διαφορά +21 πόντων (65-44), κάνοντας «πάρτι» στην Πόλη. Στα μέσα του δεκαλέπτου, ο Χαζέρ με τρίποντο έπειτα από πανέμορφη πάσα του Λι, ανέβασε το σκορ στο +27 (76-49), δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην νίκη της Έφες. Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν και στο +33 (86-53), με τρίποντο του Σουάιντερ (6/7τρ.), «διαλύοντας την ιταλική ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 43-35, 64-45, 91-60

