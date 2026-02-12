Σημαντική προσθήκη για Νικς: Κάνουν δικό τους τον Σόχαν

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αποδέσμευσαν τον Τζέρεμι Σόχαν και ο 22χρονος θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στους Νιού Γιόρκ Νικς.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν την απόφαση να αποδεσμεύσουν τον Τζέρεμι Σόχαν και αρκετές ομάδες του ΝΒΑ έστρεψαν την προσοχή τους στον 22χρονο φόργουορντ.

Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» ανέφερε πως 10 ομάδες ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του και τελικά ο παίκτης θα φορέσει την φανέλα των Νιού Γιόρκ Νικς.

Φέτος σε 28 αγώνες είχε 4,1 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 12,8 λεπτά, ενώ φυσικά ξεχωρίζει για την άμυνά του.