Σημαντική προσθήκη για Νικς: Κάνουν δικό τους τον Σόχαν

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν την απόφαση να αποδεσμεύσουν τον Τζέρεμι Σόχαν και αρκετές ομάδες του ΝΒΑ έστρεψαν την προσοχή τους στον 22χρονο φόργουορντ.
Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» ανέφερε πως 10 ομάδες ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του και τελικά ο παίκτης θα φορέσει την φανέλα των Νιού Γιόρκ Νικς.
Φέτος σε 28 αγώνες είχε 4,1 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 12,8 λεπτά, ενώ φυσικά ξεχωρίζει για την άμυνά του.
Free agent forward Jeremy Sochan plans to sign with the New York Knicks after he clears waivers, his agent Deirunas Visockas of Gersh Sports tells ESPN. Sochan had 10 interested suitors after being released from the Spurs on Thursday and landed on the Knicks as his new team. pic.twitter.com/WqKUJylXA9— Shams Charania (@ShamsCharania) February 12, 2026