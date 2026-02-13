Ντέρμπι στο «Telekom Center Athens» με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ

Η 28η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή (13/2) με πέντε παιχνίδια.

Το ματς που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και την Φενερμπαχτσέ στο «Telekom Center Athens». Οι «πράσινοι» θα έχουν ένα σημαντικό boost, καθώς ο Κέντρικ Ναν αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:15.

Νωρίτερα (20:00) η Ζαλγκίρις Κάουνας θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβίβ και η Μονακό την Μπασκόνια (20:30). Ακόμη, στις 21:30 θα διεξαχθούν τα Αρμάνι Μιλάνο-Ντουμπάι και Παρτιζάν-Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Χάποελ Τελ Αβίβ

20:30 Μονακό - Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Φενερμπαχτσέ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι

21:30 Παρτιζάν - Ρεάλ Μαδρίτης