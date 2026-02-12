Το απολαυστικό video - highlights του Παναθηναϊκού για τον Χέις-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα video γεμάτο με τα καλύτερα highlights του νέου μεταγραφικού αποκτήματος, Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε και επίσημα την «βόμβα» που ακούει στο όνομα Χέις-Ντέιβις. Ο Αμερικανός σταρ ανήκει πλέον στο δυναμικό του Εργκίν Αταμάν, με τους «πράσινους» να ανακοινώνου την «χρυσή» συμφωνία με τον περσινό MVP του Final-4.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε στα social-media ένα video γεμάτο highlights από την παρουσία του Χέις-Ντέιβις στην Euroleague, με το «τριφύλλι» να τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

