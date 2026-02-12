Πεναρόγια ενόψει Ρεάλ: «Πρέπει να γίνουμε ακόμα καλύτεροι - Θα απουσιάσει ο Κάμερον Πέιν»

Ο Χοάν Πεναρόγια σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Παρτίζαν με την Ρεάλ τόνισς πως η ομάδα του πρέπει να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη, ενώ στάθηκε και στην απουσία του Κάμερον Πέιν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το σερί οκτώ συνεχόμενων νικών της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Παρτίζαν: «Γνωρίζω την ιστορία των τελευταίων 2-3 ετών, την κατάσταση στα πλέι οφ. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για τους οπαδούς και για εμάς, και ελπίζω να μπορέσουμε να τους κάνουμε χαρούμενους στο τέλος του αγώνα. Τα παιδιά θέλουν να βελτιωθούν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Έπαιξαν σκληρά τις τελευταίες εβδομάδες. Η αλλαγή συνηθειών και η προσαρμογή σε έναν νέο προπονητή δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά τώρα η κατάσταση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Οι παίκτες θέλουν να αποδώσουν καλά για το κοινό, να δείξουν σε όλους το άλλο τους πρόσωπο. Είμαστε σταθεροί και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι».

Για τον Κάμερον Πέιν: «Ο Κάμερον είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα λείψει για τον αυριανό αγώνα. Προπονήθηκε με την ομάδα χθες και πήγε καλά, αλλά σήμερα θα ξεκουραστεί. Θα αποφασίσουμε αύριο αν θα παίξει ή όχι. Ο Κάρλικ είναι με την ομάδα, αλλά έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο πριν είναι έτοιμος να παίξει, αλλά αυτά είναι καλά νέα για την ομάδα. Αισθάνεται καλά»