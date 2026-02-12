«Ενθαρρυντικά νέα στην Ρεάλ - Επιστρέφει με Παρτίζαν ο Μαλεντόν»

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα στην Ρεάλ όσον αφορά τον τραυματισμό του Τεό Μαλεντόν. Σύμφωνα τα όσα αναφέρει η Pilar Casado ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει στην δράση στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν για την 28η αγωνιστική.
Να σημειώσουμε ότι ο Μαλεντόν είχε τραυματιστεί την 24η αγωνιστική στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μονακό, με τον Γάλλο γκαρντ να αποκομίζει τραυματισμό στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού.
Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο ταλαντούχος άσος μετρά 10,7 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ ανά αγώνα.