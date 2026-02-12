«Ενθαρρυντικά νέα στην Ρεάλ - Επιστρέφει με Παρτίζαν ο Μαλεντόν»

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσίευματα ο Τεό Μαλεντόν αναμένεται να επιστρέψει στην αναμέτρηση της Ρεάλ με την Παρτίζαν, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να αποφασίζει αν θα τον ρίξει στην «μάχη».

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα στην Ρεάλ όσον αφορά τον τραυματισμό του Τεό Μαλεντόν. Σύμφωνα τα όσα αναφέρει η Pilar Casado ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει στην δράση στην αναμέτρηση με την Παρτίζαν για την 28η αγωνιστική.

Να σημειώσουμε ότι ο Μαλεντόν είχε τραυματιστεί την 24η αγωνιστική στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της Μονακό, με τον Γάλλο γκαρντ να αποκομίζει τραυματισμό στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο ταλαντούχος άσος μετρά 10,7 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ ανά αγώνα.