Πρόστιμο στον Άρη Betsson για τα... χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια στο τζάμπολ με τη Νεπτούνας! 

Η Euroleague τιμώρησε τον Άρη Betsson με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τα χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια που εκτόξευσαν οι φίλοι της ομάδας στο τζάμπολ του αγώνα με τη Νεπτούνας.

Η διοργανώτρια αρχή του Eurocup επέβαλε τη συγκεκριμένη χρηματική ποινή στους κιτρινόμαυρους για την πολύ όμορφη εικόνα που διαφημίζει το Eurocup σε όλη την Ευρώπη. Οι φίλοι του Άρη, παρόντος του Ρίτσαρντ Σιάο πέταξαν στον ουρανό του Παλέ χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια, δημιουργώντας τη γνωστή πανέμορφη ατμόσφαιρα.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball αναφέρει:

«Ο Άρης Θεσσαλονίκης Betsson τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ, για την ρίψη αντικειμένων από τους οπαδούς του κατά τη διάρκεια του αγώνα Άρης Θεσσαλονίκης Betsson – Neptunas Klaipeda, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».