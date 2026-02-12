Η Μερσίν δίνει εθνική διάσταση στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό: Όλο το γήπεδο με τουρκικές σημαίες!

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μερσίν εκτός έδρας στο δεύτερο παιχνίδι των δυο ομάδων (18:00, YouTube), για τα προημιτελικά του Eurocup Γυναικών. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Τζορτζ Δικαιουλάκου πέρασε την περασμένη εβδομάδα από το Telekom Center επικρατώντας των «πρασίνων» με 91-87, με την ομάδα της Σελέν Ερντέμ να κυνηγά την ανατροπή των τεσσάρων πόντων.

Η τουρκική ομάδα έχει μετατρέψει την σημερινή αναμέτρηση σε… ζήτημα εθνικής σημασίας, καθώς έχει γεμίσει κάθε κάθισμα του γηπέδου με τουρκικές σημαίες. Θυμίζουμε ότι ανάλογο σκηνικό σημειώθηκε και στο χθεσινό παιχνίδι της Πετκίμ Σπορ με το Περιστέρι για το FIBA Eurocup.