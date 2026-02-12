Κακλαμανάκης: «Πολλοί μας είχαν ξεγραμμένους, γνωριζόμαστε καλά με τον ΠΑΟΚ»

Το Περιστέρι Betsson νίκησε με 87-85 την Πέτκιμσπορ εκτός έδρας, προκρίθηκε ως πρώτο από τον όμιλό του στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup και ο σέντερ της ελληνικής ομάδας, Δημήτρης Κακλαμανάκης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τη νίκη απέναντι στην Πέτκιμσπορ: «Ενώ ήταν όντως άδειο το γήπεδο, η κατασκευή του το κάνει να είναι μία δυνατή έδρα. Η νίκη δεν ήταν εύκολη, η Πέτκμισπορ είναι πολύ καλή ομάδα με μεγάλο μπάτζετ. Θέλαμε από την αρχή να τερματίσουμε στην πρώτη θέση. Πήγαμε με αυτό το σκεπτικό, εφόσον η Σαραγόσα τους είχε νικήσει».

Για το ότι θεωρούταν το Περιστέρι μη υπολογίσιμη ομάδα στην αρχή της σεζόν: «Είναι αλήθεια ότι πολλοί μας είχαν ξεγραμμένους, ότι θα ήμασταν οι πρώτοι υποψήφιοι για υποβιβασμό. Πιστέψαμε και ακόμα πιστεύουμε σε εμάς. Δουλέψαμε σκληρά το καλοκαίρι. Η ομάδα βγάζει χημεία και υγεία στο παρκέ, δείχνει καλό πρόσωπο. Ακόμα και στις ήττες, στις περισσότερες τις παλέψαμε μέχρι τέλους».

Για την αγωνιστική κρίση που πέρασε το Περιστέρι προσφάτως: «Ήμασταν σε μία μικρή κρίση, μετά την ήττα στον Ηρακλή και στο Κύπελλο, δεν παίζαμε καλά. Είχαμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Καθίσαμε και μιλήσαμε στο γήπεδο, οι προπονήσεις διήρκησαν παραπάνω. Θεωρώ ότι το ξαναβρήκαμε και επιστρέψαμε στον καλό μας εαυτό».

Για τον ενεργό του ρόλο στην ομάδα: «Πέρα από τον ξένο κορμό, έχουμε και καλό ελληνικό κι έμπειρο κορμό. Το σύνολο μας αξιοποιείται σωστά από τους προπονητές. Ο καθένας έχει συγκεκριμένο ρόλο. Για αυτό θεωρώ ότι η ομάδα πάει καλά. Όλοι προσφέρουμε στην επιτυχία της ομάδας με τον τρόπο μας».

Για την ελληνική “μάχη” απέναντι στον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup: «Για εμάς δεν έχει σημασία, είτε παίζαμε με τον ΠΑΟΚ είτε με τη Μπιλμπάο. Εμείς σίγουρα θα πηγαίναμε για τη νίκη και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Με τον ΠΑΟΚ και λόγω του πρωταθλήματος γνωριζόμαστε καλά. Έχουμε αναμετρηθεί μία φορά στη Θεσσαλονίκη και ηττηθήκαμε. Θα δούμε δύο όμορφα παιχνίδια, ας νικήσει η καλύτερη ομάδα».