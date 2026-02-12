Ποέτα: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα - Είναι υποψήφιοι για τα Play Off »

Ανταγωνιστική ομάδα και υποψήφια για τα Play Οff χαρακτήρισε ο Πέπε Ποέτα την Ντουμπάι, σε δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Η Αρμάνι Μιλάνο (14-13) θα υποδεχτεί αύριο (13/02, 21:30) την Ντουμπάι (13-14) στην έδρα της για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την νίκη που θα την κρατήσει σε τροχιά δεκάδας. Ο Πέπε Ποέτα σε δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση, στάθηκε στην ανταγωνιστικότητα της ομάδας από την Αραβία, τις μεγάλες νίκες που πέτυχε απέναντι σε Ρεάλ και Ολυμπιακό, και την έθεσε ως υποψήφια για τα Play Off.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πέπε Ποέτα:

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ ανταγωνιστική και δυνατή ομάδα. Μετά την επιστροφή των Μούσα και Καμπόκλο, το Ντουμπάι είναι σίγουρα υποψήφιο για τα Play Off και έρχεται εδώ μετά από μερικές μεγάλες νίκες επί της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, αλλά στην EuroLeague κάθε παιχνίδι μετράει πολύ σε αυτή τη στιγμή της σεζόν. Οπότε, θα βγούμε εκεί με αυτή τη νοοτροπία και την πρόθεση να επεκτείνουμε το καλό μας σερί αγώνων και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δελτία μας».