Μαρτίνεθ: «Δεν μπορείς να θεωρήσεις τίποτα δεδομένο στην Euroleague»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα της Βαλένθια με την Βιλερμπάν και τόνισε πως τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο στην Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Σε αυτή την διοργάνωση, μου είναι δύσκολο να χαρακτηρίσω κάποιο παιχνίδι ως “παγίδα”. Είναι μία πολύ ισχυρή λίγκα – όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές. Δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν. Πρόσφατα, έφτασαν κοντά στο να νικήσουν τον Παναθηναϊκό και την Παρί, ενώ πριν από δύο αγωνιστικές κέρδισαν εκτός έδρας τη Μπολόνια, μια ομάδα που παλεύει να μπει στα play-in. Ανταγωνίζονται εξαιρετικά καλά. Έχασαν από τη Μπασκόνια, αλλά με δύο λεπτά να απομένουν ήταν μόνο τρεις πόντους πίσω. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται πολύ καλά και κάνει πολλά πράγματα σωστά. Προφανώς, είναι κοντά στον πάτο της κατάταξης, όπως ήταν η Εφές την περασμένη εβδομάδα – και μας νίκησαν. Σε αυτή την λίγκα δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο. Κάθε αντίπαλος είναι πολύ δύσκολος. Πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσουμε. Πρέπει να μείνουμε πολύ συγκεντρωμένοι, να εκτελέσουμε καλά και να ξέρουμε πώς να αντέξουμε τις δύσκολες στιγμές, γιατί αλλιώς δεν θα είναι αρκετό. Η εμπειρία σου λέει επίσης ότι κάθε παιχνίδι είναι πολύ περίπλοκο, και το αυριανό σίγουρα δεν θα είναι περίπατος.

Όποιος έρχεται με την πεποίθηση ότι θα κερδίσουμε εύκολα, κάνει λάθος και πιθανότατα θα φύγει απογοητευμένος. Από την άλλη πλευρά, αν έρχεσαι με την αντίληψη ότι πρόκειται για αγώνα της Euroleague – μια απίστευτη σεζόν της Euroleague όπου η διαφορά στις νίκες μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μικρή – και είσαι έτοιμος να το απολαύσεις, αλλά και συνειδητοποιείς ότι θα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε, τότε είτε κερδίσεις είτε χάσεις, θα φύγεις πιο ήσυχος. Ας πούμε ότι η αισιόδοξη άποψη είναι ότι όλοι είναι διαθέσιμοι για να παίξουν. Αν μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ορισμένοι παίκτες δεν είναι 100% έτοιμοι και αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από άλλους. Αλλά όλοι είναι διαθέσιμοι».