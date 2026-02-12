Απόφαση κωμωδία της Ευρωλίγκα: Τιμώρησε με πρόστιμο… 4.000€ τον Μπαρτζώκα για τις γραφικότητες στο Ντουμπάι

Απόφαση - ανέκδοτο της Euroleague για τις γραφικότητες του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι. Ο δικαστής της διοργάνωσης «τιμώρησε» με το 4.000 πρόστιμο τον Έλληνα τεχνικό για την συμπεριφορά... χούλιγκαν στην Coca-Cola Arena, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ομάδα του Γκόλεματς για την 26η αγωνιστική.
H Ευρωλίγκα με την απόφαση της άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για παρόμοιες κινήσεις από προπονητές, την ώρα που το πρόστιμο για δηλώσεις κατά των διαιτητών είναι διπλάσιο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού Πειραιώς, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα Dubai BC – Ολυμπιακός Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball»