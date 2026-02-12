Απόφαση κωμωδία της Ευρωλίγκα: Τιμώρησε με πρόστιμο… 4.000€ τον Μπαρτζώκα για τις γραφικότητες στο Ντουμπάι

Τον ασκό του Αιόλου για παρόμοιες κινήσεις από προπονητές άνοιξε η απόφαση του δικαστή της Ευρωλίγκα να τιμωρήσει με 4.000 ευρώ πρόστιμο τον Μπαρτζώκα για την θλιβερή συμπεριφορά του στο Ντουμπάι, όταν για δηλώσεις κατά των διαιτητών το πρόστιμο είναι διπλάσιο!

Απόφαση - ανέκδοτο της Euroleague για τις γραφικότητες του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι. Ο δικαστής της διοργάνωσης «τιμώρησε» με το 4.000 πρόστιμο τον Έλληνα τεχνικό για την συμπεριφορά... χούλιγκαν στην Coca-Cola Arena, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ομάδα του Γκόλεματς για την 26η αγωνιστική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού Πειραιώς, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα Dubai BC – Ολυμπιακός Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball»