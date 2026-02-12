Άρης Betsson: Οι αριθμοί που δείχνουν τους λόγους του ευρωπαϊκού αποκλεισμού

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρη Betsson ολοκληρώθηκε στην Κλουζ, εκεί όπου η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και δεν μπόρεσε ποτέ να φανεί ανταγωνιστική στον «τελικό» πρόκρισης».

Παρότι ο Άρης Betsson είχε μπροστά του μία εβδομάδα προετοιμασίας για το συγκεκριμένο παιχνίδια, εμφανίστηκε ανέτοιμος πνευματικά και τακτικά, καθώς πέρα από το καλό του ξεκίνημα στο παιχνίδι (1-9), ήταν διαρκώς πίσω με διψήφιες διαφορές από τη δεύτερη περίοδο ως το τέλος. Σε ένα παιχνίδι ουσιαστικά νοκ άουτ, όπου ο Άρης Betsson όφειλε να παρουσιαστεί με σκληράδα και αφοσίωση στο αμυντικό του πλάνο, δεν το έκανε. Άφησε την Κλουζ να κάνει το παιχνίδι της, να επιβάλει το δικό της ρυθμό, ενώ πλήρωσε για ακόμα μία φορά τα πάρα πολλά λάθη του.

Ο Άρης υπέπεσε σε 22 λάθη, στατιστικό ανεπίτρεπτο για την κρισιμότητα του αγώνα, με τους δύο του πλέιμεϊκερ να κάνουν σχεδόν τα μισά λάθη (10), με τον Τζόουνς να έχει 6 και τον Μήτρου-Λονγκ 4. Την ίδια στιγμή η Κλουζ έκανε μόλις 7 λάθη, ενώ πριν το ξεκίνημα του αγώνα οι δύο ομάδες σημείωναν τον ίδιο αριθμό λαθών (15) κατά μέσο όρο. Εν ολίγοις ο Άρης έκανε +7 λάθη από τον μέσο όρο του και η Κλουζ αντίστοιχα ήταν στο -7 στη σχετική κατηγορία.

Παράλληλα, οι κιτρινόμαυροι γνώριζαν πως για να έχουν τύχη στο ματς έπρεπε να κρατήσουν την Κλουζ μακριά από τον μέσο όρο των 95 πόντων που είχε ως το παιχνίδι. Η ρουμάνικη ομάδα ξεπέρασε πάντως αυτό το νούμερο στα 5’ πριν το φινάλε, ενώ είχε κλείσει το ημίχρονο ήδη στους 55 πόντους (55-43) και στο τέλος της φάσης των ομίλων αναδείχθηκε η πιο παραγωγική ομάδα με 96,4 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Άρης έκλεισε τη φετινή σεζόν όντας η χειρότερη ομάδα στον τομέα των λαθών και στους δύο ομίλους. Βρέθηκε στην 20η θέση με 15,7 λάθη κατά μέσο όρο, ενώ μπροστά του ήταν η Σλασκ Βρότσλαβ με 15,5 και οι Λόντον Λάιονς με 15,1. Ακόμα, ο Άρης κατετάγη προτελευταίος (19ος) στις ασίστ με 15,7 ανά παιχνίδι, ενώ τελευταία ήταν η Τρέντο (14,5). Αυτή ακριβώς η αντιστοιχία λαθών/ασίστ κόστισε επί της ουσίας στον Άρη την πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ και στα ριμπάουντ βρέθηκε χαμηλά και στην 16η θέση με 34,9.