Αταμάν: «Σκέφτομαι μόνο το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, όχι τις μεταγραφές - 100% έτοιμος ο Ναν»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Φενέρ (21:15, 13/2) δεν θέλησε να σταθεί στην επικείμενη μεταγραφή του Χέις-Ντέιβις, ενώ σημείωσε πως ο Κέντρικ Ναν είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί αύριο.

Αναλυτικα οι δηλώσεις του:

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Λυπάμαι αλλά τώρα σκέφτομαι μόνο τη Φενέρμπαχτσε. Δεν σκέφτομαι καμία μεταγραφή. Είμαι συγκεντρωμένος μόνο στο παιχνίδι»

Για την απώλεια της μητέρας του: «Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στους ανθρώπους που μου έστειλαν μήνυμα για τη μητέρα μου. Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στη δουλειά. Έλειπα δύο ημέρες, αλλά έχω ένα επιτελείο που δουλεύει μαζί. Ο Σερέλης μου είπε ότι έγινε καλή δουλειά»

Για τους τραυματίες: «Όλοι συμμετείχαν εκτός του Σαμοντούροβ που τραυματίστηκε στην προπόνηση. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, παρόλο που τους κερδίσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα βρουν τρόπο να νικήσουν το παιχνίδι.

Για το αν υπάρχει κούραση: «Είμαστε επαγγελματίες. Φυσικά είμαι κουρασμένος, αλλά σήμερα θα ξεκουραστώ και αύριο θα είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Έχω εκπληκτικό επιτελείο»

Για τις απουσίες: «Για 3-4 εβδομάδες παίζαμε χωρίς σέντερ. Χάσαμε παιχνίδια από ομάδες που δεν είναι σε καλή θέση στη βαθμολογία, αλλά παίζαμε χωρίς τον Ναν. Ένας παίκτης που είναι καλύτερος σκόρερ και MVP είναι πολύ σημαντικός στο σύστημα. Αύριο θα είμαστε στο 100% και θα παλέψουμε για να νικήσουμε»

Για τον Ναν: «Ο Κέντρικ Ναν είναι 100% έτοιμος. Έχει χάσει παιχνίδια, αλλά είναι έμπειρος και πιστέυω ότι μπορεί να παίξει 25-30 λεπτά»

Για την αγάπη που έχει πάρει από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Στα τρία χρόνια που δουλεύω εδώ παίρνω αγάπη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Τώρα παλεύουμε για να τον κρατήσουμε σε υψηλή θέση στη EuroLeague»