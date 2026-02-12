Χολμς: «Πρέπει να μάθω πώς σφυρίζουν οι διαιτητές, δεν είναι οι ίδιοι κανόνες σε όλα τα ματς»

Σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Φενερμπαχτσέ (13/2), ο Ρισόν Χολμς τόνισε πως πρέπει να μάθει τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές στην Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ενόψει του αγώνα:

«Θα είναι δύσκολο ματς, είναι στην πρώτη θέση για κάποιο λόγο. Έρχομαι και προσπαθώ να κερδίσω, να παίξω σκληρά, να έχω την σωστή συμπεριφορά».

Για την απώλεια της μητέρας του Αταμάν: «Νιώθουμε άσχημα για τον προπονητή και την οικογένειά του για την τραγωδία που αντιμετώπισαν. Οι καρδιές μας είναι μαζί του. Θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ενώ την ίδια ώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας».

Για το ότι παίζει καλύτερα κόντρα στις κορυφαίες ομάδες: «Παίζω σκληρά σε κάθε ματς. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και μακάρι να πάρουμε τη νίκη».

Για τι πρέπει να βελτιώσει: «Πρέπει να μάθω πώς σφυρίζουν οι διαιτητές. Δεν είναι το ίδιο κάθε φορά, δεν είναι οι ίδιοι κανόνες σε όλα τα ματς. Πρέπει να το μάθω αυτό και να προσαρμόζομαι σε κάθε ματς. Αν το κάνω αυτό θα είμαι καλά».