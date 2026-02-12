Μάντζαρης: «Θέλουμε να απολαύσουμε την πρώτη συμμετοχή μας στο Allwyn Final 8»

Πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της GBL, πρώτη φορά και στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.

Η Μύκονος ετοιμάζεται να απολαύσει την ιστορική πρώτη συμμετοχή της στην τελική φάση του Κυπέλλου Ανδρών, διεκδικώντας παράλληλα την πρόκρισή της στους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Ο αρχηγός της Μυκόνου, Βαγγέλης Μάντζαρης, μίλησε για τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα αλλά και για τον προημιτελικό αγώνα με τον Ηρακλή στις 18 Φεβρουαρίου.

– Ποιος είναι ο στόχος σας στο Allwyn Final 8;

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που βρισκόμαστε στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Ένα μεγάλο επίτευγμα για την ομάδα, τον οργανισμό που μεγαλώνει και το νησί στα λίγα χρόνια που συμμετέχει στις Εθνικές κατηγορίες. Πάμε να το απολαύσουμε με τον κόσμο μας, να παίξουμε το παιχνίδι μας και να φτάσουμε όσο δυνατόν ψηλότερα».



– Τι είναι αυτό που περιμένετε από την πρώτη σας αναμέτρηση στους προημιτελικούς;

«Ο Ηρακλής είναι μία ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει ήδη δυο φορές οπότε είναι επόμενο να μας ξέρουν και να τους ξέρουμε καλά. Το γεγονός ότι τον κερδίσαμε και τις δύο φορές φέτος στο πρωτάθλημα, θα αποτελέσει σίγουρα έξτρα κίνητρο για την αντίπαλη ομάδα -που είναι πολύ επικίνδυνη-γι’ αυτό εμείς πρέπει να στηριχτούμε στο πλάνο μας για να τριτώσουμε τις νίκες μας και να προκριθούμε στον ημιτελικό του θεσμού».



– Πιστεύετε ότι πλέον μπορούμε να λέμε ότι είναι γιορτή η τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με την παρουσία φιλάθλων όλων των ομάδων;

«Οι Ισπανοί που το καθιέρωσαν στο Copa Del Ray, κακά τα ψέματα, είναι πολλά χρόνια μπροστά. Έχουν γεμάτα γήπεδα, με φίλους, παιδιά και οικογένειες όλων των ομάδων. Είναι πολύ σημαντικό που έχει καθιερωθεί και στη χώρα μας στο ίδιο πνεύμα, και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να ειναι γιορτή και φέτος και για πολλά χρόνια ακόμη».