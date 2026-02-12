Σάλος στις ΗΠΑ: 6 παίκτριες κατηγορούν τον προπονητή τους για συστηματική κακοποίηση!

Σάλος στην Αμερική με 6 πρώην παίκτριες του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ να έχουν καταθέσει μήνυση κατά του προπονητή Τόρι Βέρντι και του ιδρύματος για συστηματική κακοποίηση κι αδιαφορία!

Νέο σκάνδαλο στις ΗΠΑ, με τον δικηγόρο της πλευράς των παικτριών, Κίναν Χολμς, να αναφέρει στο «Associated Press»: «Δεν μιλάμε για ευαίσθητες προσωπικότητες, αυτές οι αθλήτριες δεν είναι μαλθακές, όπως χαρακτηρίζονται λανθασμένα. Αυτό που πέρασαν ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και της στοιχειώδους αξιοπρέπειας».

Το θέμα έχει πάρει μεγάλη έκταση, όπως είναι φυσικό, στην Αμερική, με τα Μέσα να αναφέρουν πως κάποιες παίκτριες βρίσκονται σε διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης ή κάνουν ψυχοθεραπεία, την ίδια στιγμή που άλλες ζήτησαν την αναστολή της συμμετοχής τους στο ΝCAA.

Όπως αναφέρει η πλευρά τους, οι επανειλημμένες εκκλήσεις τους προς τη διοίκηση του Πανεπιστημίου για να υπάρξει λύση στο πρόβλημα, έπεσαν στο κενό, με τις παίκτριες να ζητούν την αναγνώριση πως το ίδρυμα παραβίασε τα πολιτικά τους δικαιώματα βάσει του «Title IX», που απαγορεύει την οποιαδήποτε μορφή διάκρισης και ζητούν αποζημίωση για ηθική και υλική βλάβη.

Θέση πήρε και το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, που με ανακοίνωσή του αρνήθηκε τις κατηγορίες και στάθηκε στο πλευρό του προπονητή.

