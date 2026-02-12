Πασκουάλ: «Παίζουμε στην έδρας μας, πρέπει να κερδίσουμε την Παρί»

Ο Τσάβι Πασκουάλ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Παρί για την 28η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στη σοβαρότητα που πρέπει να δείξει η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε στην έδρα μας και αν θέλεις να παραμείνεις κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, πρέπει να νικήσεις μια ομάδα της οποίας το ρεκόρ στην Euroleague δεν αντικατοπτρίζει πραγματικά τις πραγματικές της δυνατότητες ή τον τρόπο που παίζει.

Είναι μια ομάδα που είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Κάποιες νίκες τους έχουν ξεφύγει στο τέλος και είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού. Συνολικά, έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, πολύ σημαντικό για εμάς και δύσκολο να το πάρουμε».