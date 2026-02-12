Α1 Γυναικών: MVP η Ράμπερ, MVP Next Gen Στολίγκα και Ανδρικοπούλου

Με το χθεσινό παιχνίδι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ έπεσε η αυλαία της 17ης Αγωνιστικής στην Α1 Γυναικών.

Η Ντάνιελ Ράμπερ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής και η Νάγια Στολίγκα και η Ελένη Ανδρικοπούλου από τον Πρωτέα Βούλας κέρδισαν τον τίτλο της MVP Next Gen.

H Ντάνιελ Ράμπερ που είχε κερδίσει τον αντίστοιχο τίτλο και την πρώτη αγωνιστική στη νίκη του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ με 78-73 είχε 18 πόντους με 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, ένα κλέψιμο και 26 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 33’52’’συμμετοχής.

Για πρώτη στο φετινό πρωτάθλημα δυο συμπαίκτριες η Νάγια Στολίγκα και η Ελένη Ανδρικοπούλου μοιράζονται τον τίτλο της MVP Next Gen μετά την εμφάνισή τους στην νίκη του Πρωτέα Βούλας με 78-59 επί του Αμύντα.

Η Νάγια Στολίγκα που αναδεικνύεται για 6η φορά φέτος MVP Next Gen τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, ένα ριμπάουντ, 4 ασίστ και 15 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 21’29’’ λεπτά συμμετοχής.

Από την άλλη η συμπαίκτριά της Ελένη Ανδρικοπούλου σημείωσε 13 πόντους με 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο και 15 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 20’45’’ συμμετοχής.

Οι «διπλές» της αγωνιστικής

Οκοσούν (Παναθηναϊκός): 17 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Μπράουν (Παναθηναϊκός): 10 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Ντάβινσον (Πανσερραϊκός): 11 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Ράμπερ (Ολυμπιακός): 18 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 17 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 353

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 343

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 315

Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 282

Μπρούγκλερ (ΠΑΣ Γιάννινα) 278

Ριμπάουντς

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 210

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 163

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 155

Κλαρκ (Ιωνία) 149

Μπράουν (Παναθηναϊκός) 135

Ασίστ

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 128

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 96

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 85

Γκίλντεϊ (Αμύντας) 82

Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 77

Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 43

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 35

Κλαρκ (Ιωνία) 34

Γούλφολκ (Ολυμπιακός) 31

Μανίς (ΠΑΟΚ) 31

Κοψίματα

Πρινς (Παναθηναϊκός) 27

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 17

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 16

Μπέι (Αμύντας) 13

Τζόνσον (Ολυμπιακός) 12

Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 389

Πρινς (Παναθηναϊκός) 337

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 332

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 330

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 312

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.