Μαρτίνεθ: «Τίποτα στην Εuroleague δεν είναι δεδομένο, αν μπεις έτσι στο ματς θα βγεις αναστατωμένος»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση της Βαλένθια κόντρα στη Βιλερμπάν για την 28η αγωνιστική της Εuroleague στάθηκε στις παγίδες που κρύβει το ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σε αυτή τη διοργάνωση, είναι δύσκολο για μένα να χαρακτηρίσω οποιοδήποτε παιχνίδι ως παιχνίδι-παγίδα. Είναι μια πολύ δυνατή διοργάνωση, όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές. Δεν το λέω μόνο εγώ. Τα αποτελέσματα το δείχνουν. Πριν λίγες μέρες ήταν κοντά στο να νικήσουν τον Παναθηναϊκό και την Παρί και πριν από δύο αγωνιστικές κέρδισαν εκτός έδρας στην Μπολόνια, μια ομάδα που παλεύει για να μπει στα play in.

Αγωνίζονται εξαιρετικά. Έχασαν από την Μπασκόνια, αλλά με δύο λεπτά να απομένουν έχαναν μόνο με τρεις πόντους. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται πολύ καλά και κάνει πολλά πράγματα σωστά. Προφανώς, είναι κοντά στο τέλος της βαθμολογίας, όπως η Εφές την περασμένη εβδομάδα και μας νίκησαν. Αυτή είναι μια διοργάνωση όπου δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο. Κάθε αντίπαλος είναι πολύ δύσκολος. Πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσουμε. Πρέπει να παραμείνουμε πολύ συγκεντρωμένοι, να αποδώσουμε καλά και να ξέρουμε πώς να υπομένουμε τις δύσκολες στιγμές, γιατί διαφορετικά δεν θα είναι αρκετό. Η εμπειρία σου λέει επίσης ότι κάθε παιχνίδι είναι πολύ περίπλοκο και σίγουρα δεν θα είναι εύκολο.

Όποιος έρχεται πιστεύοντας ότι θα κερδίσουμε εύκολα κάνει λάθος και πιθανότατα θα πάει σπίτι του αναστατωμένος. Από την άλλη πλευρά, αν έρθεις κατανοώντας ότι πρόκειται για έναν αγώνα της Euroleague -μια απίστευτη σεζόν στην EuroLeague όπου υπάρχει πολύ μικρή διαφορά στις νίκες μεταξύ των ομάδων- και είσαι έτοιμος να το απολαύσεις, αλλά και γνωρίζοντας ότι θα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις, τότε είτε κερδίσεις είτε χάσεις, θα φύγεις πιο ήρεμος.

Ας υποθέσουμε ότι η αισιόδοξη άποψη είναι ότι όλοι είναι διαθέσιμοι να παίξουν. Αν εμβαθύνουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ορισμένοι παίκτες δεν είναι στο 100% και αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από άλλους. Αλλά όλοι είναι διαθέσιμοι».