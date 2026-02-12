Χαμός στο Χ με Χέις: «Δεν τα βάζεις με τον Γιαννακόπουλο, μαγική τριάδα με Ναν και Σλούκα» (pics)

Ο Παναθηναϊκός έκανε το «μπαμ» με την απόκτηση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και το Χ υποκλίθηκε στην τεράστια κίνηση του «τριφυλλιού» και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό θύμισε η περίπτωση του Αμερικανού άσου, με τους «πράσινους» με χειρουργικές κινήσεις να κάνουν τη ανατροπή, να κλείνουν τον Χέις-Ντέιβις και να αφήνουν την Ευρώπη με το στόμα ανοικτό.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την καρό σημαία στην κούρσα της απόκτησης του πρώην ΝΒΑer και πλέον αλλάζει ολοκληρωτικά τα δεδομένα στην Euroleague με την προσθήκη του περσινού ΜVP του Final Four.

Όπως είναι αναμενόμενο στο Χ επικράτησε χαμός, με τους χρήστες να αποθεώνουν το «τριφύλλι» και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη νέα «βόμβα» που έριξε.

«Δεν τα βάζεις με τον Γιαννακόπουλο» και η μαγική τριάδα των Ναν, Χέις και Σλούκα με τα ΜVPs ανά χείρας είναι μερικές από τις αναρτήσεις που κυκλοφορούν...

