MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πέρασαν και από το Σαν Φρανσίσκο οι Σπερς (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν 126-113 των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Την έκτη σερί νίκη τους πανηγύρισαν οι Σπερς, οι οποίοι μετά το Λος Άντζελες, άλωσαν και το Σαν Φρανσίσκο. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο επικράτησε 126-113 των Ουόριορς και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 38-16. Οι «πολεμιστές» από την πλευρά τους, έπεσαν στο 29-26.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν και πάλι… καυτός, τελειώνοντας το ματς με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Φοξ μέτρησε 27 πόντους και 8 ασίστ. Για τους Ουόριορς, που έπαιξαν χωρίς τον Στεφ Κάρι, πάλεψαν οι Γκριν, Μέλντον και Μούντι, που σημείωσαν από 17 πόντους.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

Πέρασαν και από το Σαν Φρανσίσκο οι Σπερς (vid)