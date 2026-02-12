Πέρασαν και από το Σαν Φρανσίσκο οι Σπερς (vid)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν 126-113 των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Την έκτη σερί νίκη τους πανηγύρισαν οι Σπερς, οι οποίοι μετά το Λος Άντζελες, άλωσαν και το Σαν Φρανσίσκο. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο επικράτησε 126-113 των Ουόριορς και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 38-16. Οι «πολεμιστές» από την πλευρά τους, έπεσαν στο 29-26.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν και πάλι… καυτός, τελειώνοντας το ματς με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Φοξ μέτρησε 27 πόντους και 8 ασίστ. Για τους Ουόριορς, που έπαιξαν χωρίς τον Στεφ Κάρι, πάλεψαν οι Γκριν, Μέλντον και Μούντι, που σημείωσαν από 17 πόντους.

