Ο Γιόκις με ακόμη ένα triple double οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη

Οι Ντένβερ Νάγκετς δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις, όμως ο Νίκολα Γιόκιτς με ακόμη μια εμφάνιση για MVP τους οδήγησε στη νίκη με 122-116.

Οι Νάγκετς ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως οι Γκρίζλις δεν άφησαν το σκορ να ξεφύγει και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, έκαναν την αντεπίθεσή τους, επιχειρώντας μια επική ανατροπή.

Οι γηπεδούχοι, όμως άντεξαν στο φινάλε και πήραν μια αγχωτική νίκη, με τον Νίκολα Γιόκιτς να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Για τους Μέμφις Γκρίζλις που έχουν μπει για τα καλά σε φάση αναδόμησης, κοιτάζοντας ήδη την επόμενη σεζόν, ξεχώρισε ο Τζι Τζι Τζάκσον, που είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

