Περίπατος των Θάντερ στο Φοίνιξ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έστησαν πάρτι στην έδρα των Σανς, επικρατώντας με 136-109

Οι πρωταθλητές μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς και προηγήθηκαν με 25-37 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 27-38 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο στο +23 (52-75).

Οι Θάντερ δεν έριξαν ρυθμό ούτε στην τρίτη περίοδο, εκτοξεύοντας την διαφορά στους 32 πόντους (80-112), καθαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη, με τον Μαρκ Ντάινο να περνάει την second unit στο παρκέ στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Ο Τζέιλεν Ουίλιαμς με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ για τους Σανς ξεχώρισε ο Ντίλον Μπρουκς που είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης