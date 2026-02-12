Μεγάλο διπλό των Κλίπερς στο Χιούστον με ανατροπή

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς άλωσαν την έδρα των Χιούστον Ρόκετς (102-105), κάνοντας επική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Τεξανοί είχαν τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, αφού προηγήθηκαν με 29-22 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 10 πόντων (56-46).

Οι Ρόκετς διατήρησαν το προβάδισμά τους και στην τρίτη περίοδο, μπαίνοντας στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με προβάδισμα έξι πόντων (76-70), όμως εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση των Κλίπερς.

Οι φιλοξενούμενοι έκανα επί μέρους 26-35 στην τελευταία περίοδο και ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση, με τον Καουάι Λέοναρντ να τους χαρίζει τη νίκη με γκολ-φάουλ στα 2'' πριν το τέλος.

Ο Λέοναρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 27 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Κέβιν Ντουράντ με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

