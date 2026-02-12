Το... τρένο των Πίστονς πέρασε και από τον Καναδά

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 95-113.

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο στους Ράπτορς να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πίστονς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 40-13 και δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα χάσουν την πρωτιά στην regular season, με τους Ράπτορς να πέφτουν στο 32-23.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ήταν για ακόμη ένα ματς ο πρωταγωνιστής των «Πιστονιών», ενώ για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Σκότι Μπαρνς με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

