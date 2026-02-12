Τρομακτικοί Νικς: Ισοπέδωσαν στην Φιλαδέλφεια τους Σίξερς

Με εκπληκτική εμφάνιση οι Νιου Γιορκ Νικς πέρασαν σαν... σίφουνες από την έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς επικρατώντας με 89-138!

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν αφηνιασμένοι στο ματς και προηγήθηκαν με 23-36 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 30 πόντων (42-72).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Νικς δεν έριξαν καθόλου ρυθμό και έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη, κάνοντας ένα ηχηρό statment, ενόψει των playoffs, σε ένα ματς που έλαμψε ο Χοσέ Αλβαράδο.

Ο Πουερτορικάνος γκαρντ στην πρώτη του γεμάτη συμμετοχή με την φανέλα των Νικς, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Από το «ναυάγιο» των Σίξερς, που βρέθηκαν σε πολύ κακή ημέρα, ξεχώρισε ο Ταϊρίς Μάξι που είχε 32 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης