Οι Χόρνετς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Χοκς - Επιβλητικοί Σέλτικς απέναντι στους Μπουλς

Οι Σάρλοτ Χόρνετς πανηγύρισαν τη νίκη στο ντέρμπι με τους Ατλάντα Χοκς (110-107), ενώ οι Μπόστον Σέλτικς διέλυσαν τους Σικάγο Μπουλς με 124-105.

Στην Σάρλοτ, οι Χόρνετς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, παίρνοντας και το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος της σεζόν.

O Mπράντον Μίλερ με 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να ξεχωρίζει για τους Χοκς, έχοντας 19 πόντους, 13 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Στην Βοστώνη, οι Σέλτικς υποδέχθηκαν τους Μπουλς, με τους γηπεδούχους να πατούν από την αρχή της αναμέτρησης το... γκάζι, για να φτάσουν σε μια άνετη επικράτηση.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σέλτικς, ενώ για τους Μπουλς ξεχώρισε ο Μάτας Μπουζέλις που είχε 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

