Με τρομερό Καμ Τόμας οι Μπακς έφυγαν με το διπλό από το Ορλάντο

Με τον Καμ Τόμας να παίρνει «φωτιά», οι Μιλγουόκι Μπακς άλωσαν την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ με 116-108.

Οι Μάτζικ μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 24-20 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Μπακς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 27-32 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας το ελάχιστο προβάδισμα (51-52).

Τα «Ελάφια» συνέχισαν από εκεί που έμειναν στο δεύτερο ημίχρονο, αφού με επί μέρους 32-36 στην τρίτη περίοδο, αύξησαν το προβάδισμά τους στους πέντε πόντους (83-88), με τους Μάτζικ να εξαπολύουν την αντεπίθεσή τους στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Οι γηπεδούχοι στην τελευταία περίοδο, κατάφεραν να μείνουν «ζωντανοί» στην διεκδίκηση της νίκης μέχρι και το τελευταίο λεπτό, όμως σε εκείνο το σημείο δύο τρίποντες «βόμβες» από Καμ Τόμας και Μάιλς Τέρνερ έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Μπακς.

Έτσι, τα «Ελάφια» έφυγαν με μια μεγάλη νίκη από το Ορλάντο, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 21-30 και διατηρούν τις ελπίδες τους για είσοδο στο play-in tournament, ενώ οι Μάτζικ έπεσαν στο 28-24.

Ο Καμ Τόμας στην πρώτη του γεμάτη συμμετοχή ως παίκτης των Μπακς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους Μάτζικ ξεχώρισε ο Ντέσμοντ Μπέιν με 31 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης