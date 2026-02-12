Οι Σπερς αποδέσμευσαν τον Τζέρεμι Σόχαν!

Ο 22χρονος φόργουορντ αποτελεί παρελθόν από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, αφού δεν βρίσκονταν στα πλάνα του Μιτς Τζόνσον το τελευταίο διάστημα.

O νεαρός, που εκπροσωπεί την Πολωνία σε διεθνές επίπεδο, επιλέχθηκε στο Νο9 του draft το 2022 και στις τέσσερις σεζόν που φόρεσε την φανέλα των «Σπιρουνιών», είχε 10.4 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ως Μέσο Όρο.

Την φετινή σεζόν η συμμετοχή και οι αριθμοί του Σόχαν περιορίστηκαν αρκετά, αφού σε 28 αγώνες είχε 4.1 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ σε 12.8 λεπτά ανά συμμετοχή.

Οι Σπερς ενεπλάκησαν σε συζητήσεις για ανταλλαγή του Σόχαν στην trade deadline, ωστόσο δεν πήραν το «πακέτο» που ήθελαν και αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον 22χρονο φόργουορντ.

Για τον Σόχαν, πάντως αναμένεται να υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον, δεδομένης της ηλικίας του, αλλά και του ταλέντου του, με τον 22χρονο φόργουορντ, να έχει ήδη προτάσεις στα χέρια του.