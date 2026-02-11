Παναθηναϊκός: Αναβλήθηκε η κοπή της πίτας για το αγωνιστικό τμήμα λόγω πένθους - Το μήνυμα του Γιαννακόπουλου στα στελέχη

Ο Παναθηναϊκός Aktor έκοψε την πίτα για το νέο έτος, σε ένα event που αφορούσε μόνο τα στελέχη και τους υπάλληλους της ΚΑΕ. Αναβλήθηκε η αντίστοιχη εκδήλωση που ήταν για το αγωνιστικό τμήμα και θα γινόταν την Τρίτη (10/2), λόγω πένθους για την απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν.

Οι «πράσινοι» είχαν προγραμματίσει να κόψουν δύο πίτες για τη νέα χρονιά την Τρίτη και την Τετάρτη, 10 και 11 Φεβρουαρίου. Η πρώτη θα αφορούσε το αγωνιστικό τμήμα, με τους προπονητές, τους παίκτες και το επιτελείο που «τρέχει» καθημερινά για την ομάδα, ενώ η δεύτερη ήταν για τα στελέχη της ΚΑΕ και τους ανθρώπους που εργάζονται στα γραφεία.

Η απώλεια της μητέρας του Εργκίν Αταμάν, όμως, βύθισε σε πένθος την «πράσινη οικογένεια» και η εκδήλωση της Τρίτης (10/2) αποφασίστηκε να αναβληθεί.

Έτσι, η πίτα που κόπηκε την Τετάρτη (11/2) στο Lounge του "Telekom Center" αφορούσε την εκδήλωση για τα στελέχη της ΚΑΕ, τους εργαζόμενους στα γραφεία και στο γήπεδο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λοιπόν, πήρε τον λόγο και απευθυνόμενος προς εκείνους ανέφερε μεταξύ άλλων: «Έχετε κάνει μια εξαίρετη δουλειά. Πάντα, βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και από το καλύτερο μετά είναι το άριστο. Πραγματικά συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Συγχαρητήρια για την αφοσίωση».

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν από την κοπή της πιτάς:

«Σχεδόν μέσα Φεβρουαρίου... Καλή χρονιά όμως σε εσάς, στους αγαπημένους σας, στις οικογένειές σας. Έχουμε υγεία πάνω από όλα. Δύναμη, επιτυχίες και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο και να σας έρχονται όπως τα θέλετε.

Θα πω και δυο λόγια για το κομμάτι της δουλειάς, της εργασίας, τα αποτελέσματα...

Νιώθω πως έχουμε φτιάξει μια τεράστια οικογένεια, κάτω από την επίβλεψη της διοίκησης. Δυστυχώς λείπει ο κ. Παρθενόπουλος και του εύχομαι περαστικά.

Έχετε κάνει μια εξαίρετη δουλειά. Πάντα, βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και από το καλύτερο μετά είναι το άριστο. Πραγματικά συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Συγχαρητήρια για την αφοσίωση.

Καλή χρονιά. Υγεία, αγάπη, όλα τα καλά».