Ζντοβτς: «Το παιχνίδι με το Περιστέρι θα είναι διαφορετικό»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Γιούρι Ζντοβτς μίλησε μετά την ήττα από τη Μπιλμπάο, τονίζοντας πως το παιχνίδι με το Περιστέρι στη φάση των «8» θα είναι τελείως διαφορετικό.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη τύπου:

«Συγχαρητήρια στη Μπιλμπάο. Είχαμε την ευκαιρία για μια νίκη για το πρεστίζ εναντίον μιας πολύ καλής ομάδας. Στην τέταρτη περίοδο το σκορ ήταν 12-24, δεν είχαμε την απαραίτητη εξυπνάδα στο τέλος. Το συναίσθημα θα ήταν καλύτερο αν κερδίζαμε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε κάποιο μομέντουμ, αλλά κάναμε άμεσα κάποια λάθη και μας τιμώρησαν. Έβαλαν κάποια μακρινά και δύσκολα σουτ και όπως έχω ξαναπεί όταν παίζεις εκτός έδρας και βάζεις μεγάλα τρίποντα, έχεις περισσότερες πιθανότητες. Η άμυνα μας δεν ήταν στο επίπεδο που θέλαμε, δεχτήκαμε 88 πόντους, χάσαμε και πάλι αρκετές βολές, παρότι έχουμε προπονηθεί σε αυτό. Είμαστε μια νέα ομάδα και τέτοια παιχνίδια, είναι ευκαιρία να μάθουμε πολλά από τους αντιπάλους και στο πως αντιδρούν οι παίκτες μας σε κρίσιμες στιγμές» είπε στην αρχική του τοποθέτηση.

Για τα νοκ-άουτ με το Περιστέρι:

«Μάθαμε πριν τελειώσει το παιχνίδι μας ότι θα αντιμετωπίσουμε το Περιστέρι. Τελευταία παίζουν πολύ καλά, αλλά τώρα επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Τα παιχνίδια με το Περιστέρι είναι μετά τη διακοπή, τώρα κοιτάμε την ΑΕΚ και το Κύπελλο που ακολουθεί»

Για το τι συνέβη στην 4η περίοδο και την επιμονή στον Μουρ που είχε θέμα στην άμυνα σε εκείνο το σημείο:

«Προσπαθήσαμε με αλλαγές στην άμυνα, κάποια στιγμή σταματήσαμε το ρυθμό τους, αλλά προσαρμόστηκαν. Τον εμπιστευόμαστε και επιμείναμε στον Μουρ σε εκείνο το σημείο, γιατί ξέρει τι να κάνει σε εκείνο το σημείο. Όταν χάνουμε, σκεφτόμαστε πολλά. Τον εμπιστευόμαστε γιατί στις κρίσιμες στιγμές, ξέρει τι να κάνει. Έβαλαν κάποια μακρινά και δύσκολα σουτ. Δε μπορώ να πω στους παίκτες μου ότι δεν έκαναν ότι δε μπορούσαν, ήταν εκεί, έπαιξαν άμυνα. Κάναμε ένα ροτέισον σε κάποια σημεία, θέλω να δω όλο το παιχνίδι στο βίντεο, τώρα έχω δει μόνο το τελευταίο λεπτό. Ίσως μπορείς να κάνεις κάποιο ροτέισον, αλλά εμπιστεύεσαι κάποιους παίκτες, ειδικά στην άμυνα με αλλαγές και το παιχνίδι, τελείωσε όπως τελείωσε».

Για το αν το Περιστέρι είναι πιο εύκολος αντίπαλος:

«Όχι, καθόλου… Μπορεί στα χαρτιά να είμαστε το φαβορί και η πίεση να είναι σε εμάς. Πάντα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι διαφορετικά από του πρωταθλήματος. Διαφορετική ατμόσφαιρα, διαφορετικοί διαιτητές. Θα είναι πολύ δύσκολα και οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν είναι πολύ καλές. Βέβαια είναι και το σύστημα διεξαγωγής είναι μια μεγάλη λοταρία, αυτή η διαφορά πόντων. Θα είναι σίγουρα ενδιαφέρονται και κλειστά παιχνίδια. Στο τέλος της ημέρας, το Περιστέρι, έχει κερδίσει εκτός τη Μπιλμπάο, τη Σαραγόσα, την Πετκιμσπόρ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα».