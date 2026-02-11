Ξανθόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για τη νίκη του Περιστερίου Betsson στην Τουρκία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Είναι μια μεγάλη νίκη για τον Οργανισμό του Περιστερίου απέναντι σ΄ έναν δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Πετκίμ. Βγήκαμε πρώτοι σ’ έναν πολύ δύσκολο όμιλο και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους.

Είναι πολύ σημαντικό ότι αντέξαμε στο σκληρό παιχνίδι της Πετκίμ. Είχαμε σταματήσει να παίζουμε στο πρώτο ματς, όταν μας έπαιξαν σκληρά. Στο παιχνίδι αυτό μετά το πρώτο 7λεπτο ανταπεξήλθαμε στη σκληράδα του αντιπάλου, παίζοντας και εμείς πιο σκληρά. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους για τη νίκη».