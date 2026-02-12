Euroleague: Υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός

Η 28η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει την Πέμπτη (12/2) με πέντε αναμετρήσεις και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα.

Με πέντε παιχνίδια θα ξεκινήσει η 28η αγωνιστική της Euroleague την Πέμπτη (12/2).

Το πρώτο τζάμπολ θα διεξαχθεί στο «Turkcell Basketball Development Center», με την Αναντολού Εφές να υποδέχεται την Βίρτους Μπολόνια (19:30). Αργότερα, στις 21:05, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου στο «Menora Mivtachim Arena».

Στις 21:15 ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ και θέλει να χτίσει σερί νικών, μετά την επικράτηση απέναντι στην Βίρτους. Τέλος, στις 21:30 θα ξεκινήσουν τα Μπαρτσελόνα-Παρί («Palau Blaugrana») και Βαλένθια-Βιλερμπάν («Roig Arena»).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:30 Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί

21:30 Βαλένθια - Βιλερμπάν