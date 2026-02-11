«Λύγισε» τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να επικρατήσει με 78-73 κόντρα στον ΠΑΟΚ για το εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός κατάφερε να… πατήσει το γκάζι, να πάρει διαφορά 11 πόντων (59-48) και να επικρατήσει τελικά με 78-73.

Για τον Ολυμπιακό η Τζόνσον είχε 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ η Ράμπερ μέτρησε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ η Ουίλιαμς τελείωσε το ματς με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, με την Εμπαντού να προσθέτει 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 37-39, 59-48, 78-73

Αποτελέσματα 17ης Αγωνιστικής

Τετάρτη 11/2

Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 78-73

Κυριακή 1/2

Ανόρθωση Βόλου-Παναθηναϊκός 79-99

ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός 71-66

Αποτελέσματα (Σάββατο 31/1)

Πρωτέας Βούλας-Αμύντας 78-59

Παναθλητικός-Αθηναϊκός 67-109

H βαθμολογία

1) Αθηναϊκός 33

2) Παναθηναϊκός 31

3) Ολυμπιακός 29

4) ΠΑΣ Γιάννινα 26

5) Πανσερραϊκός 26

6) Πρωτέας Βούλας 25

7) Παναθλητικός 23

8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 21

9) ΠΑΟΚ 21

10) Αμύντας 18

11) Ανόρθωση Βόλου 17

Η επόμενη αγωνιστική (19η, 14-15/2)

Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα

Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός

Ολυμπιακός-Αμύντας

Ανόρθωση Βόλου-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Ρεπό: Πανσερραϊκός