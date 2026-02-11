Πλησιάζει η επιστροφή του Ντόντσιτς: Στοχεύει στο All-Star Game και στους… Μάβερικς

Ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην αγωνιστική δράση και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Ντάλας Μάβερικς αλλά και για το All-Star Game.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ταλαιπωρείται από θλάση στον αριστερό μηριαίο και έτσι έχει χάσει τα ματς με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Σαν Αντόνιο Σπερς. Ωστόσο, δεν αποκλείεται σύντομα να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Σύμφωνα με τον Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN», οι «Λιμνάνθρωποι» θεωρούν πως ο παίκτης δεν θα αργήσει να επιστρέψει και μάλιστα είναι πιθανό αυτό να γίνει κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς. Ο «Luka Magic» έχει έξτρα κίνητρο απέναντι στην πρώην ομάδα του, ενώ θέλει να αγωνιστεί και στο All-Star Game.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η πρώτη θλάση στην καριέρα του Ντόντσιτς στο ΝΒΑ και έτσι η αποθεραπεία του είναι διαφορετική από αυτή που έχει συνηθίσει.