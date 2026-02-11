Βραβεύτηκαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη συμβολή και το έργο τους στην πρωτοβουλία Smoke Free Greece

Τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, βράβευσε η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στην κεντρική εκδήλωσή της για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, με κεντρικό μήνυμα «Γέφυρα στη φροντίδα, ίση πρόσβαση στη ζωή».

Την ιδιαίτερα σημαντική τιμητική διάκριση έλαβαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι για το σημαντικό κοινωνικό τους έργο και την ουσιαστική, διαχρονική τους συμβολή στην Πρωτοβουλία Smoke Free Greece, που στοχεύει στην πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τις τιμητικές πλακέτες στον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο απένειμε ο επικεφαλής της Πρωτοβουλίας, Καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, αναγνωρίζοντας δημόσια τη σταθερή τους στάση και τη συνεχή στήριξή τους στον αγώνα για μια Ελλάδα απαλλαγμένη από το κάπνισμα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στην ιστορική αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.).