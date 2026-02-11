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Παγκορασίδες: Προπονητικό διήμερο

Μπάσκετ
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Προπονητικό διήμερο της Εθνικής Παγκορασίδων (U15) θα φιλοξενήσει το Λουτράκι στις 21 και 22 Φεβρουαρίου.

Οι αθλήτριες που καλούνται είναι οι εξής:

  • ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
  • ΒΛΑΧΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
  • ΜΑΝΑΒΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ(Π.Α.Ο.Κ))
  • ΝΤΙΟΥΜ ΜΠΑΙΑ (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
  • ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ)
  • ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ)
  • ΑΓΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
  • ΛΟΥΖΙΩΤΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
  • ΓΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
  • ΚΥΡΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
  • ΧΑΝΤΑΒΑ ΗΛΙΑΝΑ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ(Π.Α.Ο.Κ))
  • ΡΩΣΣΗ ΝΕΦΕΛΗ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
  • ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) – ΚΥΠΡΟΣ
  • ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ) – ΚΥΠΡΟΣ
Παγκορασίδες: Προπονητικό διήμερο