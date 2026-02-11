Παγκορασίδες: Προπονητικό διήμερο

Οι αθλήτριες που καλούνται είναι οι εξής:
- ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
- ΒΛΑΧΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
- ΜΑΝΑΒΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ(Π.Α.Ο.Κ))
- ΝΤΙΟΥΜ ΜΠΑΙΑ (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
- ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ)
- ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ)
- ΑΓΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
- ΛΟΥΖΙΩΤΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
- ΓΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
- ΚΥΡΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
- ΧΑΝΤΑΒΑ ΗΛΙΑΝΑ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ(Π.Α.Ο.Κ))
- ΡΩΣΣΗ ΝΕΦΕΛΗ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
- ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) – ΚΥΠΡΟΣ
- ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ) – ΚΥΠΡΟΣ