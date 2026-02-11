Πρωτέας Βούλας - Δόξα Λευκάδας: Μονομαχία στα ψηλά

Ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται την Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA την Πέμπτη (17:00) για την 21η αγωνιστική, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να δώσουν συνέχεια στη μεγάλη τους νίκη στην Αμαλιάδα. «Την Πέμπτη έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ομάδα της Λευκάδας. Ένα ματς κορυφής. Εμείς από την πλευρά μας δουλεύουμε σκληρά καθημερινά με στόχο τα θετικά αποτελέσματα. Είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα στο παρκέ», τόνισε ο 24χρονος φόργουορντ του Πρωτέα Βούλας, Αντώνης Καραγεωργίου.

Οι φιλοξενούμενοι με άριστη ψυχολογία μετά τη νίκη στο ντέρμπι κορυφής απέναντι στους Vikos Φalcons, θέλουν να διατηρηθούν σε τροχιά πρώτης θέσης. «Την Πέμπτη δίνουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στην κορυφή και για να το πετύχουμε θα πρέπει να κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, με τα δικά του δεδομένα. Ο Πρωτέας είναι από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στην κατηγορία και θα έχουμε δύσκολο έργο απέναντί του και μάλιστα σε μια δύσκολη έδρα», δήλωσε ο 23χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ, Παναγιώτης Τσάμης.