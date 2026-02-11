Η Euroleague ανοίγει ειδικό παράθυρο για εισιτήρια μετά το φιάσκο της προπώλησης

Η Euroleague μετά το φιάσκο της πρώτης μέρας της προπώλησης των εισιτηρίων ανακοίνωσε πως θα ανοίξει νέο παράθυρο το απόγευμα της Τετάρτης (11/2).

H διοργανώτρια λίγκα θέλει να καλύψει το φιάσκο της προπώλησης των εισιτηρίων, με τους φιλάθλους να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και την πλατφόρμα να κολλάει συνεχώς.

Μάλιστα η Euroleague με ανακοίνωσή της απολογήθηκε στον κόσμο για τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισαν και για τον λόγο αυτό ενημέρωσε πως θα ανοίξει ειδικό παράθυρο το απόγευμα της Τετάρτης για όσους δεν πρόλαβαν την Τρίτη (10/2).

Υπενθυμίζουμε πως τα εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία το πρωί της Τετάρτης εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 5 λεπτά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Euroleague Basketball θα ανοίξει ένα ειδικό παράθυρο πωλήσεων την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 17:00 CET για τους φιλάθλους που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα που τους εμπόδισαν να ολοκληρώσουν την αγορά των εισιτηρίων τους κατά τη διάρκεια του παραθύρου προπώλησης για το ευρύ κοινό στις 10 Φεβρουαρίου.

Όλοι οι φιλάθλοι που επηρεάστηκαν θα λάβουν ένα email πριν από το άνοιγμα του ειδικού παραθύρου πώλησης εισιτηρίων για το ευρύ κοινό, το οποίο θα περιέχει έναν ενημερωμένο σύνδεσμο, μαζί με έναν προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο κωδικό που θα τους παρέχει πρόσβαση σε αυτό το ειδικό παράθυρο πωλήσεων.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι φίλαθλοι που αγοράζουν εισιτήρια σε μία φάση πώλησης δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενες φάσεις πώλησης.

Η Euroleague Basketball ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και επιβεβαιώνει ότι αυτή η ειδική περίοδος θα εξασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όλους τους επιλέξιμους φίλαθλους».