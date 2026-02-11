«Κιτρίνισε» το Κλουζ - Προθέρμανση στην πόλη για τους φίλους του Άρη Betsson (pic)

Οι φίλοι του Άρη δίνουν τον δικό τους παλμό στις πλατείες της Κλουζ, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση του Άρη Betsson για το Eurocup. Αποστολή στην Κλουζ

Μερικές ώρες πριν το μεγάλο τζάμπολ, για τον τελικό πρόκρισης κόντρα στην Κλουζ, αρκετοί φίλοι του Άρη Betsson, από τους 500 που αναμένεται να βρεθούν σήμερα στο γήπεδο, γέμισαν με συνθήματα την πόλη και έδωσαν το δικό τους χρώμα στους δρόμους της Ρουμανίας.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως τοπικό κανάλι της χώρας τράβηξε πλάνα από τον κόσμο των φιλοξενούμενων και πήρε μίνι συνέντευξη από μερικούς φίλους της ομάδας, οι οποίοι φάνηκαν αισιόδοξοι για την νίκη, η οποία θα επιτρέψει στους Θεσσαλονικείς να συνεχίσουν στο Eurocup.