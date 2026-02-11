Ξεκίνησε η μαύρη αγορά για το Final Four

Με το που βγήκαν τα πρώτα εισιτήρια του Final Four την εμφάνισή της έκανε και η μαύρη αγορά σε εξωφρενικές τιμές.

Δύο μέρες τέθηκαν σε κυκλοφορία μέρος των εισιτηρίων της τελικής φάσης της Euroleague και ήδη η μαύρη αγορά κάνει πάρτι με τα μαγικά χαρτάκια του Final Four.

Την Τρίτη (10/2) όσοι είναι κάτοχοι VISA μπόρεσαν να προμηθευτούν εισιτήρια, ενώ την Τετάρτη (11/2) κυκλοφόρησαν στην πρώτη φάση κι από την Euroleague.

Το αποτέλεσμα ήταν και πάλι εισιτήρια να βρεθούν σε χέρια επιτήδειων, που τα έχουν βγάλει ήδη στη μαύρη αγορά σε διπλάσια και τριπλάσιες τιμές.

Είναι ενδεικτικό πως σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο εισιτήρια που έκαναν 399 ευρώ πωλούνται προς 952 και τα εξωφρενικά ποσά δεν σταματούν εκεί, αφού σε πολύ γνωστό σάιτ ξεκινούν από 1.424 και φτάνουν στα 14.807!