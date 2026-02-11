Μικρόπουλος: «Χάσαμε πανηγυρικά και ο κόσμος στήριζε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αυτό μας δίνει κουράγιο»

Ο Θεόδωρος Μικρόπουλος, εκ των προέδρων του Πανιωνίου, σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι κόντρα στην Μπεσίκτας έκανε τον απολογισμό της σεζόν στο Eurocup.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη NOVA:

«Τραυματική εμπειρία δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Τεστάραμε τις δυνατότητές μας, η διοίκηση έκανε πολλά λάθη στην αρχή, δεν έκανε τις κατάλληλες επιλογές κι αυτό οδήγησε σε μια κατάσταση που ήταν για εμάς, για τους παίκτες και τους φιλάθλους άσχημη. Στις 30 Δεκεμβρίου είχαμε 20 ήττες σε 22 αγώνες στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Αυτό δεν το καταπίνεις εύκολα. Όμως είμαστε εδώ πέρα γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε την ομάδα, κάνουμε αλλαγές γιατί προσπαθούμε να το γυρίσουμε. Από τότε που άλλαξε ο χρόνος σε εννέα παιχνίδια έχουμε πέντε νίκες και φαίνεται ότι η ομάδα ρολάρει καλύτερα. Πιθανό να γίνει ακόμα μια αλλαγή, για να γίνει καλύτερη. Θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα, αυτό είναι πάντα.

Κατ’ αρχάς δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος αυτού του θεσμού, του Eurocup. Είναι ο δεύτερος τη τάξει στην Ευρώπη, μετά την Ευρωλίγκα, οι ομάδες είναι πολύ δυνατές, ο ρυθμός είναι ανάλγητος, δεν σταματάει ποτέ, Τετάρτη- Σάββατο συνέχεια και δεν είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα γι’ αυτό. Εμείς, όμως, ελπίζουμε του χρόνου να ξαναπαίξουμε στο Eurocup με άλλες συνθήκες, να έχουμε μια βάση παικτών που θα μπορεί να στηρίξει και τους δύο θεσμούς. Είμαι πολύ σίγουρος γι αυτό, ελπίζουμε να το κάνουμε.

Τα αποτελέσματα μιλούν. Πρέπει να τα λέμε όλα κι εγώ δεν κρύβομαι ποτέ από τις ευθύνες μου. Μου είχε προταθεί το όνομα του Nenad Markovic τότε (σ.σ το καλοκαίρι) και πραγματικά βγήκα λάθος. Θεώρησα ότι ο Pavicevic ήταν πιο σίγουρο bet. Όμως αποδείχθηκε δυστυχώς ότι ήταν ανεπαρκής για την ομάδα καθώς είχε φύγει από το πνεύμα της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Ετσι, τα λάθη πληρώνονται. Και η δεύτερη επιλογή δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω, βέβαια αν είχε αρχίσει καλύτερα η ομάδα θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Όμως είμαι πολύ αισιόδοξος ότι και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη του χρόνου θα είμαστε κάτι διαφορετικό. Παίρνουμε τα μαθήματα, μαθαίνουμε απ’ αυτά.

Θα ήθελα να παραμείνουμε στο Eurocup. Για να αποδείξουμε όχι απλά ότι ο Πανιώνιος μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά αλλά μπορεί να κολυμπήσει κιόλας. Δεν φτάνει μόνο να λέμε… Το Αμβούργο που παίζει στην ίδια διοργάνωση νομίζω ότι είναι τώρα τρία χρόνια τελευταίο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα παρατήσει. Εμείς όμως πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Είδατε, χάσαμε πανηγυρικά και ο κόσμος στήριζε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αυτό είναι το μόνο που μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε. Είναι κι αναγνώριση οπωσδήποτε κι ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το πράγμα».