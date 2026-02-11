Οι τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις του διημέρου

Μεσοβδόμαδη δράση στα Εθνικά Πρωταθλήματα, με τη διεξαγωγή της 21ης αγωνιστικής της Elite League, καθώς και δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις, μία για την Α1 Γυναικών και μία για τη National League 1.

Η αναμέτρηση Αιγάλεω – Κόροιβος Αμαλιάδας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ErtSports την Πέμπτη (12/2), με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 17:00.

Οι υπόλοιποι αγώνες της Elite League θα μεταδοθούν διαδικτυακά μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube, όπου θα είναι διαθέσιμες προς παρακολούθηση και οι αναμετρήσεις της Α1 Γυναικών και της National League 1. Αναλυτικά οι μεταδόσεις:



Elite League

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΓΕΧ-ΝΕ Μεγαρίδος, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:00 Λαύριο Boderm-Πανερυθραϊκός, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:30 Μαχητές Πειραματικό-Σοφάδες, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

18:30 Evertech Παπάγου-Νίκη Βόλου, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:00 Vikos Φalcons-Ψυχικό, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ

17:00 Αιγάλεω-Κόροιβος Αμαλιάδας (Εrtsports)

National League 1

19:00 Γλαύκος Έσπερος-ΕΑ Προμηθέας 2014, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ



A1 Γυναικών

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

15:30 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση εδώ