Μυθικός Γουεμπανιαμά, με 40 πόντους σε 26’ στους Λέικερς (vid)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν με 136-108 και σούπερ Γουέμπι τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ένα απίθανο σόου έδωσε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο Λος Άντζελες, οδηγώντας τους Σπερς σε άνετη νίκη με 136-108 κόντρα στους Λέικερς. Ο Γάλλος σταρ σημείωσε 37 από τους συνολικά 40 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας και 12 ριμπάουντ.

Αυτή ήταν η παραγωγικότερη επίδοση σε ένα ημίχρονο στο φετινό NBA και η κορυφαία για παίκτη των Σπερς στον 21ο αιώνα.

Συγκεκριμένα είχε 12/17 σουτ και τρία εύστοχα τρίποντα, με την άμυνα των Λέικερς να μην μπορεί να αντιδράσει. Οι «λιμνάνθρωποι» αγωνίστηκαν με πολλές απουσίες, καθώς έλειπαν οι Λούκα Ντόντσιτς, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς.

Ο Γουεμπανιάμα σημείωσε 17 πόντους στα πρώτα 4:15 του αγώνα χωρίς να χάσει σουτ, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη, σε μια πρώτη περίοδο που οι Σπερς σημείωσαν 47 πόντους.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.