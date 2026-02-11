Οι Πέισερς λύγισαν τους Νικς στην παράταση - Ήττα για τους Κλίπερς στο Χιούστον

Παρά την μεγάλη εμφάνιση του Τζέιλεν Μπράνσον, οι Νιού Γιορκ Νικς γνώρισαν την ήττα από τους Πέισερς, την ώρα που οι Χιούστον Ρόκετς νικούσαν τους Κλίπερς.

Αν και είδαν τον Μπράνσον να σημειώνει 40 πόντους, οι Νικς δεν κατάφεραν στο τέλος να βγουν νικητές στον αγώνα με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Στο Χιούστον, οι Ρόκετς πήραν τη νίκη από τους Κλίπερς, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε και τον καλύτερο δυνατό ρυθμό.

Οι αγώνες

Νιού Γιορκ Νικς - Ιντιάνα Πέισερς 134-137

Στον ίδιο ρυθμό και με την ίδια διάθεση για σκοράρισμα ξεκίνησαν οι δύο ομάδες τον αγώνα με μόλις έναν πόντο να τους χωρίζει μετά την λήξη του πρώτου δωδεκαλεπτου.

Πριν το ημίχρονο οι Νικς πήραν μια μικρή διαφορά 6 πόντων (69-63), χωρίς όμως έχουν βρει καλύτερα πατήματα από τον αντίπαλο τους.

Κάτι που φάνηκε στην τρίτη περίοδο, όταν έμειναν στους 24 πόντους έναντι 31 των Πέισερς.

Το τέταρτο δωδεκάλεπτο δεν στάθηκε ικανό να λύσει τις δόσεις των δύο ομάδων και χρειάστηκε η παράταση, όπου εκεί οι Πέισερς κατάφεραν με μόλις τρεις πόντους διαφορά να φύγουν νικητές από τη Νέα Υόρκη με 137-134.

Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Κλίπερς 102-95

Με χαλαρό τέμπο ξεκίνησε ο αγώνας, με τις δύο ομάδες να αναλώνεται κυρίως σε ενέργειες που δεν έφερναν ιδιαίτερη τύχη σου σκοράρισμα.

Αυτό ωστόσο κρατούσε συνεχώς την διαφορά στον έναν πόντο, κάνοντας τον αγώνα ενδιαφέρον από αυτή την άποψη.

Προς το τέλος του παιχνιδιού και για την ακρίβεια από τα μισά της τρίτης περιόδου, οι Ρόκετς ήταν λίγο πιο εύστοχοι από τους Κλίπερς και πήραν τα ηνία σε έναν καλύτερο βαθμό.

Αυτό ήταν αρκετό για να πάνε στο τελευταίο δωδεκάλεπτο και να πανηγυρίσουν τη νίκη με 102-95.