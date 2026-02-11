Για την πρωτιά του ομίλου κόντρα στην Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ - Στην Τουρκία κόντρα στην Πετκίμ το Περιστέρι

O ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Μπιλμπάο (17:30) και θέλει ευρεία νίκη (+22) για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο, ενώ το Περιστέρι αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Πετκίμ (17:00).

Οι δυο ελληνικές ομάδες ρίχνονται στην μάχη της τελευταίας αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο PAOK Sports Arena (17:30) σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου.

Το έργο του Δικέφαλου είναι δύσκολο, καθώς η ομάδα του Ζντοβτς θα πρέπει να κερδίσει με περισσότερους από 22 πόντους για να περάσει στην πρώτη θέση που του δίνει το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Σε κάθε περίπτωση, αύριο ο ΠΑΟΚ θα μάθει και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, και η οποία θα προκύψει από τον αγώνα Πετκίμ-Περιστέρι που θα διεξαχθεί στην Τουρκία και θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα, στις 17:00).

Τα σενάρια είναι δύο:

*Ο ΠΑΟΚ, ως πρώτος στον όμιλό του (με νίκη επί της Bilbao δηλαδή, αλλά με +23 πόντους) θα αντιμετωπίσει τον ηττημένος του αγώνα Πετκίμ – Περιστέρι, με πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή το δεύτερο παιχνίδι τη Θεσσαλονίκη.

*Ο ΠΑΟΚ, ως δεύτερος στον όμιλό του (με νίκη μέχρι 22 πόντους ή ήττα από την Μπιλμπάο), θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Πετκίμ-Περιστέρι και σε αυτό το ενδεχόμενο το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών θα γίνει στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο εκτός έδρας.

Ηομάδα των Δυτικών Προαστίων αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Πετκίμ (17:00) σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, με τις δυο ομάδες να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με ρεκόρ 4-1. Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου θέλει το διπλό για να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου που θα του δώσει το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο πρώτο παιχνίδι η Τουρκική ομάδα είχε επικρατήσει πολύ εύκολα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με 82-61.