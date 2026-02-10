Τι έγραφε το πανό στη Γλυφάδα που προκάλεσε την οργή των Τούρκων

Οι οπαδοί του Πανιωνίου αντέδρασαν στην φυλάκιση Ελλήνων φιλάθλων στο πρώτο ματς με τη Μπεσίκτας κρεμώντας ένα πανό που προκάλεσε την ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας.

Ο Πανιώνιος γνώρισε βαριά ήττα από την Μπεσίκτας για τη 18η και τελευταία αγωνιστική του EuroCup, σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση, με την τουρκική ομάδα να εκδίδει ανακοίνωση μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης οι φίλοι των «κυανέρυθρων» σήκωσαν ένα πανό-απάντηση, αντιδρώντας για την φυλάκιση Ελλήνων φιλάθλων στο πρώτο ματς με τη Μπεσίκτας. Να σημειώσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων ο «Ιστορικός» κατήγγειλε πως η ατμόσφαιρα ήταν πολύ εχθρική με διάφορα εθνικιστικά συνθήματα, ενώ οι οπαδοί των γηπεδούχων κινήθηκαν απειλητικά προς τους οπαδούς του Πανιωνίου, με αστυνομία να παρεμβαινει για να εξομαλύνει την κατάσταση.

Μετά το τέλος του αγώνα, δύο οπαδοί του Πανιώνιου οδηγήθηκαν από τις αρχές στο αστυνομικό τμήμα για να δώσουν κατάθεση, επειδή αντέδρασαν με άσεμνες χειρονομίες στις αποδοκιμασίες των τούρκων οπαδών, ενώ αργότερα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, όπου και έμειναν, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους τα κινητά και τα διαβατήρια τους.

Στην σημερινή αναμέτρηση οι οπαδοί των «κυανέρυθρων» αντέδρασαν κρεμώντας ένα πανό που προκάλεσε την ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας

Το πανό έγραφε χαρακτηριστικά:

«Μπάσταρδη ομάδα, φασίστες οπαδοί, Μπεσίκτας και αστυνομία μια αιμομιξία»