Μικρό... Παλέ το τσάρτερ του Άρη Betsson για την Κλουζ (vid)

Σε ένα μικρό... Παλέ μετέτρεψαν οι φίλοι του Άρη Betsson την πτήση τσάρτερ για τη Ρουμανία. Αποστολή στην Κλουζ, Πάρης Τρικαλιώτης

Οι κιτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν την Τετάρτη το απόγευμα την Κλουζ (11/2, 18.00) για την τελευταία αγωνιστική του Eurocup και στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς την ομώνυμη πόλη οι φίλοι της ομάδας ξεκίνησαν τη δική τους... προθέρμανση μέσα στο αεροπλάνο.

Με συνθήματα και χειροκροτήματα οι περίπου 100 φίλοι του Άρη Betsson, που συνοδεύουν την κιτρινόμαυρη αποστολή, προσπάθησαν να δώσουν ώθηση και ψυχολογία στους παίκτες της ομάδας ενόψει του αγώνα ζωής ή θανάτου απέναντι στην Κλουζ.

