Λεμπρόν: «Οι Θάντερ είναι ομάδα πρωταθλητισμού, εμείς δεν είμαστε»

Μετά την ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Λεμπρόν Τζέιμς τόνισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» δεν είναι ακόμα ομάδα πρωταθλητισμού.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 119-110, στο πιο δυνατό τους «τεστ» κόντρα στην καλύτερη ομάδα της λίγκας.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Λεμπρόν Τζέιμς συνέκρινε τις δύο ομάδες και τόνισε την μεγάλη τους διαφορά. Υπογράμμισε πως οι Θάντερ είναι ομάδα πρωταθλητισμού και ότι μπορούν να αγωνίζονται με την ίδια ενέργεια για 48 λεπτά, σε αντίθεση με το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

«Αυτή είναι ομάδα πρωταθλητισμού. Εμείς δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και την προσπάθεια για 48 λεπτά, αυτοί μπορούν. Για αυτό κέρδισαν το πρωτάθλημα» ανέφερε ο «Βασιλιάς».